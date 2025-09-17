Lanz heute mit Boris Becker - Gäste und Themen (17.9.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 24 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um ein besonderes Thema, und zwar um das neue Buch von Boris Becker (57) und sein Familienglück mit der schwangeren Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) - beide sind persönlich in der Sendung.