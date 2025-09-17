Lanz heute mit Boris Becker - Gäste und Themen (17.9.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 24 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um ein besonderes Thema, und zwar um das neue Buch von Boris Becker (57) und sein Familienglück mit der schwangeren Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) - beide sind persönlich in der Sendung.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Die Diskussionsteilnehmer haben die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Mittwoch, 17. September

Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi: Er blickt zurück auf seine turbulente Vergangenheit, spricht über seine 231 Tage im Gefängnis, über Triumphe und persönliche Versäumnisse, über Reue, Lehren und seine Zukunftspläne.

Lilian de Carvalho Monteiro, Becker-Gattin und werdende Mutter: Vor sieben Jahren lernte sie Boris Becker kennen. 2024 heirateten sie. Die 35-jährige Risikoanalystin erzählt, wie sie ihm half, seine schwere Lebenskrise zu meistern.

Hintergrund: Persönliche Triumphe, tiefe Abstürze und der schwierige Weg zurück: In dieser Ausgabe von Markus Lanz spricht Boris Becker über sein außergewöhnliches Leben zwischen Tennisruhm und privaten Krisen. Der einstige Superstar erinnert sich an seine sportlichen Höhepunkte ebenso wie an seine 231 Tage im Gefängnis – und erklärt, was er bereut, welche Lehren er gezogen hat und wie er seine Zukunft gestalten will.

An seiner Seite sitzt Lilian de Carvalho Monteiro, die ihn seit Jahren begleitet und 2024 heiratete. Die Risikoanalystin beschreibt, wie sie Boris Becker in seiner schwersten Zeit zur Seite stand und welche Stärke sie beide aus dieser gemeinsamen Erfahrung gezogen haben.

So entsteht ein Gespräch über Niederlagen und Neuanfänge, über den Preis des Ruhms – und über die Chancen eines echten Neuanfangs mitten im Leben.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Mittwoch, 17. September 2025 - 24 Uhr (Folge 2125)

- 24 Uhr (Folge 2125) Donnerstag, 17. September 2025 - 23.45 Uhr (Folge 2126)

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.