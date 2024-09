Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Das sind die aktuellen Gäste.

Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Migrations- und Asylpolitik sowie den Zustand der SPD. Außerdem geht es um die Bestätigung, dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat der Union wird.

Das waren die Themen und Gäste am 17. September um 23.15 Uhr im ZDF:

Lesen Sie auch

Lars Klingbeil - Der SPD-Vorsitzende nimmt nach dem Platzen des Migrationsgipfels Stellung zur Asylpolitik, dem Zustand seiner Partei, der Führung von Olaf Scholz und dem Verhältnis des Kanzlers zu Friedrich Merz.

- Der SPD-Vorsitzende nimmt nach dem Platzen des Migrationsgipfels Stellung zur Asylpolitik, dem Zustand seiner Partei, der Führung von Olaf Scholz und dem Verhältnis des Kanzlers zu Friedrich Merz. Daniel Friedrich Sturm - Der Journalist und Leiter des Hauptstadtbüros vom "Tagesspiegel" analysiert die Bekanntgabe, dass CDU-Chef Merz Kanzlerkandidat der Union wird und was das für die SPD bedeutet.

- Der Journalist und Leiter des Hauptstadtbüros vom "Tagesspiegel" analysiert die Bekanntgabe, dass CDU-Chef Merz Kanzlerkandidat der Union wird und was das für die SPD bedeutet. Jana Puglierin - Die Politologin und Expertin der Denkfabrik "European Council on Foreign Relations" berichtet von ihrem jüngsten Ukrainebesuch. Außerdem spricht sie über die Chancen möglicher Friedensinitiativen.

- Die Politologin und Expertin der Denkfabrik "European Council on Foreign Relations" berichtet von ihrem jüngsten Ukrainebesuch. Außerdem spricht sie über die Chancen möglicher Friedensinitiativen. Ulf Röller - Der Leiter des ZDF-Studios Brüssel erläutert, was Deutschlands Pläne zur Migration sowie die Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen in der EU an Reaktionen auslösen.

Asylpolitik bei Lanz im ZDF

Hintergrund: Griechenland verstärkt seine Grenzschutzmaßnahmen zur Türkei und fordert zusätzliche Unterstützung der EU, nachdem die deutsche Migrationspolitik geändert wurde. Diese Änderungen beinhalten verstärkte Rückführungen von Migranten, die ursprünglich in Griechenland Asyl beantragt hatten, aber nach Deutschland weitergereist sind, sowie reduzierte Sozialleistungen und strengere Grenzkontrollen in Deutschland. Griechenland befürchtet, dass diese Maßnahmen zu einem Anstieg der Migranten in ihrem Land führen könnten.

Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hatte die Entscheidung der Bundesregierung, Kontrollen an den Grenzen einzuführen, bereits kritisiert. Regierungssprecher Pavlos Marinakis sagte nun: „Ich möchte, dass das klar und deutlich ist: Griechenland wird nicht der Boxsack anderer Länder sein. Wir sind nicht jenes Land, das Probleme löst, die andere europäische Länder meiner Ansicht nach durch falsche Politik verursacht haben.“

Im Gegensatz zu einem Rückgang der Ankunftszahlen in anderen EU-Ländern verzeichnet Griechenland in diesem Jahr einen Anstieg um fast 40 Prozent auf rund 37 000 Migranten im Vergleich zum Vorjahr. Während die wenigsten Migranten direkt über die Landgrenze von der Türkei nach Griechenland kamen, erreichten über 30 000 Personen die griechischen Inseln in der östlichen Ägäis mit dem Boot und rund 3000 kamen direkt aus Libyen nach Kreta.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.