Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Am 3. Oktober gab es einen kleinen Eklat um Olaf Scholz, Kevin Kühnert - und Uschi Glas.

Markus Lanz diskutierte in seiner gleichnamigen Talkshow am Tag der Deutschen Einheit mit seinen Gästen zu später Stunde über die schwächelnde SPD, den Sieg der FPÖ bei der Nationalratswahl in Österreich und über den Trend, dass Jugendliche heute eher rechts wählen als links.

Das waren die Themen und Gäste bei Markus Lanz am 3. Oktober im ZDF:

Robin Alexander, Journalist: Der stellvertretende Chefredakteur der „Welt“ sprach über die bundespolitischen Perspektiven der SPD. Damit einhergehend stellte er auch seinen Blick auf eine mögliche Personaldebatte bei den Sozialdemokraten dar. Das alles geschah vor dem Hintergrund der jüngsten Wahlen in Ostdeutschland.

Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär: Der SPD-Generalsekretär äußerte sich zur parteiinternen Kritik an der Migrationspolitik von Kanzler Scholz. Außerdem sprach Kühnert über die Sondierungen in Thüringen zwischen CDU, BSW und SPD. Auch die Streitigkeiten innerhalb der Ampel rund um das Rentenpaket kamen zur Sprache.



Corinna Milborn, Politikwissenschaftlerin: Die gebürtige Wienerin arbeitet als Journalistin und Fernsehmoderatorin. Bei „Markus Lanz“ analysierte sie, inwiefern der Sieg der FPÖ bei den österreichischen Nationalratswahlen am vergangenen Wochenende zu Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung führt.



Rüdiger Maas, Generationenforscher: Der Autor und Psychologe erläuterte, wie und warum sich das Wahlverhalten junger Menschen verändert hat. Dabei ging er vor allem auf den Trend ein, dass Jugendliche heute eher rechts wählen als früher links.

Kevin Kühnert homophob angefeindet

Politik auf Bundes- und Landesebene ist auch ein Farbenspiel. Und immer mehr Akteure mischen inzwischen mit. Mit dem Einzug des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in drei ostdeutschen Bundesländern ist eine weitere Farbe hinzugekommen. Kommt jetzt die "Brombeerkoalition"? Kühnert zeigte sich im Prinzip dafür aufgeschlossen. Und mit einem abstrusen Gag brachte er Uschi Glas als Kanzlerkandidatin ins Gespräch.

Hintergrund: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert äußerte im Übrigen auch Verständnis für die Äußerungen des Grünenpolitikers Cem Özdemir. Dieser hatte in einem pointierten Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) geschrieben, dass seine Tochter von jungen Männern mit Migrationshintergrund begafft und sexualisiert werde. „Ich bin keine Frau, aber als schwuler Mann kann ich erahnen, was er meint“, so Kühnert. Özdemir habe „von muslimisch geprägtem Sexismus und Chauvinismus gesprochen, aber nicht jedem Muslim unterstellt, frauenfeindlich zu sein“.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert berichtet von homophoben Anfeindungen durch Muslime in seinem Berliner Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg. Er habe die Erfahrung gemacht, „dass aus muslimisch geprägten Männergruppen häufiger homophobe Sprüche kommen, als man das sonst auf der Straße erlebt“, sagte er dem „Spiegel“ (Freitagsausgabe).

Die nächste Ausgabe von „Markus Lanz" wird in der kommenden Woche am Dienstag, 8. Oktober 2024 ausgestrahlt. Beginn ist dann um 23.05 Uhr. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.