Lanz gestern mit Kretschmann – Gäste und Themen (Dienstag, 12.5.)

In der Dienstagsausgabe von Markus Lanz stabden ab 22.45 Uhr vor allem die wirtschaftlichen Herausforderungen in Deutschland und gesellschaftliche Veränderungen im Fokus. Besonders der Wandel in der Automobilindustrie und dessen weitreichende Folgen werden thematisiert. Mit zwei ehemaligen Länderchefs blickte die Runde auf die vergangenen Jahre zurück und diskutierte die Zukunftsperspektiven für Deutschland angesichts der vielfältigen Krisen.

Auch die Industriestrategie Chinas und deren Auswirkungen auf die globale Wirtschaft waren Thema - bei dem Winfried Kretschmann einräumen musste, dass der Atomausstieg der früheren Ampel-Regierung ein großer Irrtum war.

Die auch von ihm selbst mitzuverantwortende Strukturkrise in Baden-Württemberg nannte er „einigermaßen dramatisch“, denn: „Wir haben einen massiven Arbeitsplatzabbau.“ Mögliche eigene Fehler in seiner Amtszeit - etwa bei Schulschließungen zu Corona-Zeiten oder beim Verbrenner-Aus und in der Energiepolitik - wollte Kretschmann allerdings nicht eingestehen, geißelte stattdessen lieber den CDU Kanzler Friedrich Merz. Ein Abgang, der auch vom (oberflächlichen) Rahmen her nicht jeden überzeugte. Dass Kretschmann immer zu den ausgesprochenen Lieblingen und Dauergästen von Markus Lanz gehört hat, ist allerdings bekannt.

Gäste bei Markus Lanz gestern (12.05.)

Winfried Kretschmann, Grünen-Politiker: Nach 15 Jahren als Ministerpräsident Baden-Württembergs zog er Bilanz und sprach über den Zustand und die Zukunft Deutschlands und die vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen.

Nach 15 Jahren als Ministerpräsident Baden-Württembergs zog er Bilanz und sprach über den Zustand und die Zukunft Deutschlands und die vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen. Stephan Weil, SPD-Politiker: Der Ex-Ministerpräsident Niedersachsens äußerte sich zur Wirtschaftskrise Deutschlands und zum tiefgreifenden Strukturwandel der Automobilindustrie und dessen weitreichenden Folgen.

Der Ex-Ministerpräsident Niedersachsens äußerte sich zur Wirtschaftskrise Deutschlands und zum tiefgreifenden Strukturwandel der Automobilindustrie und dessen weitreichenden Folgen. Melanie Amann, Journalistin: Die Politikexpertin („Funke“) ordnete das politische Wirken Kretschmanns und Weils ein. Zudem berichtet sie von ihrer Chinareise und ihrer Recherche über die dortige Industriestrategie.

Themen bei Markus Lanz heute (12.05.)

Bilanz der 15-jährigen Amtszeit von Winfried Kretschmann

Zustand und Zukunft Deutschlands

Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen

Strukturwandel in der Automobilindustrie

Chinesische Industriestrategie im globalen Wettbewerb

Markus Lanz - nächste Sendetermine

Dienstag, 12.05., 22:45 Uhr

Mittwoch, 13.05., 23:15 Uhr

Donnerstag, 14.05., 23:00 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen konnte, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.