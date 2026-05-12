Lanz gestern mit Kretschmann – Gäste und Themen (Dienstag, 12.5.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag interessante Gäste in seiner Sendung. Wer war im ZDF eingeladen?
In der Dienstagsausgabe von Markus Lanz stabden ab 22.45 Uhr vor allem die wirtschaftlichen Herausforderungen in Deutschland und gesellschaftliche Veränderungen im Fokus. Besonders der Wandel in der Automobilindustrie und dessen weitreichende Folgen werden thematisiert. Mit zwei ehemaligen Länderchefs blickte die Runde auf die vergangenen Jahre zurück und diskutierte die Zukunftsperspektiven für Deutschland angesichts der vielfältigen Krisen.