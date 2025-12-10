Markus Lanz gestern - Gäste, Themen, Mediathek (9.12.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer war gestern in der ZDF-Sendung?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ hat sich am Dienstagabend (9. Dezember) mit einer neuen Ausgabe zurückgemeldet. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wurde wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es gab einen Rundumschlag von der Rentendebatte über die neue US-Sicherheitsstrategie und die Kanzler-Reise nach Israel bis hin zur humanitären Situation in Gaza.