Lanz gestern: Gäste und Themen (29.4.)

Sängerin ist am 3. Mai zu Gast Konkurrenz? Das denkt Beatrice Egli über die "Giovanni Zarrella Show"

Beatrice Egli ist am Samstag in der "Giovanni Zarrella Show" zu sehen. Ob es Konkurrenz zwischen den beiden Musikshow-Gastgebern gibt und was sie sich für ihre eigene Sendung wünscht, verrät sie im Interview.