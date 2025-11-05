Lanz gestern: Gäste und Themen (4.11.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ hat sich mit einer neuen Ausgabe zurückgemeldet. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wurde wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es ging um das Thema "Brandmauer" und Rückführungen nach Syrien, über die sich die Union gerade intern streitet. Außerdem wurde die deutsche Öffentlichkeit auf einen möglichen Konflikt zwischen den USA und Venezuela vorbereitet.