Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ hat sich mit einer neuen Ausgabe zurückgemeldet. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wurde wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es ging um das Thema "Brandmauer" und Rückführungen nach Syrien, über die sich die Union gerade intern streitet. Außerdem wurde die deutsche Öffentlichkeit auf einen möglichen Konflikt zwischen den USA und Venezuela vorbereitet.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Die Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Dienstag, 4. November

Sven Schulze, CDU-Politiker: Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt erläuterte, wie er die AfD schlagen will. Zudem nahm er Stellung zum parteiinternen Streit um Wadephuls Syrien-Äußerungen. .

Die "Zeit Online"-Redaktionsleiterin analysierte die Chancen von Sven Schulze: „Die Wahrscheinlichkeit, dass man keine Regierung mehr gegen die AfD in Sachsen-Anhalt bilden kann, ist hoch.“ Peter R. Neumann, Politologe: Der Professor für Security Studies am King’s College London informierte über Hintergründe zum zugespitzten Konflikt zwischen Venezuela und den USA. Überall, wo der Westen weltweit zuschlägt, kennt Peter R. Neumann sich aus. Er soll auch über gute Informationen aus Geheimdienstkreisen verfügen.

Hintergrund I: Wahlkampf in Ostdeutschland und geopolitische Spannungen im Westen – in dieser Ausgabe von Markus Lanz ging es um Machtfragen in Sachsen-Anhalt und neue internationale Konfliktlinien.

CDU-Politiker Sven Schulze, Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, erklärte seine Strategie gegen die starke AfD und nimmt Stellung zu den jüngsten innerparteilichen Auseinandersetzungen um Wadephuls Syrien-Äußerungen. Zeit Online-Journalistin Anne Hähnig analysierte Schulzes Chancen im Wahljahr und warnte vor einer zunehmend schwierigen Situation in manchen Bundesländern.

Hintergrund II: Der Politikwissenschaftler Peter Neumann vom King’s College London beleuchtete derweil den zugespitzten Konflikt zwischen Venezuela und den USA. Er schilderte die sicherheitspolitischen Hintergründe und ordnete aus seiner Perspektive ein, was nun passieren könnte. Neumann gehört aus irgendwelchen Gründen zu den besonders gern gesehenen Gästen bei Markus Lanz und beansprucht vor dem deutschen Publikum eine Art Deutungshoheit in manchen internationalen Fragen. Gut, dass man seine Aussagen auch über andere Kanäle kontrastieren kann.

