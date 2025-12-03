Markus Lanz gestern - Gäste und Themen (2.12.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer war gestern im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ hat sich mit einer neuen Ausgabe zurückgemeldet. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, läuft wie gewohnt dreimal die Woche. Es ging um vielseitige Themen vom Rentenstreit in der Union, über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine bis hin zum Hauch von Weimar, der am Wochenende über Gießen schwebte.