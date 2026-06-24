Markus Lanz: „700 Euro mehr für Rentner durch Rendite“ – so wurde die Rentenreform diskutiert

Pascal Reddig (CDU), ein Mitglied der Rentenkommission, malt im ZDF-Talk eine rosige Zukunft der Rente. Juso-Chef Philipp Türmer hält dagegen.
Heftig hat Juso-Chef Philipp Türmer am Dienstag bei Markus Lanz im ZDF mal wieder gegen den Strich gebürstet. Es ging um die Vorschläge zur Rentenreform, die einhellig von Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) gelobt und gebilligt worden sind. Es gebe „Licht und Schatten“ bei den Vorschlägen der Kommission, so Philipp Türmer, um dann zuerst die Schatten zu betonen und am Ende der Sendung doch einzulenken und zu behaupten: „Da kann ein gutes Paket draus werden.“ Falls man seine Bedenken berücksichtige.