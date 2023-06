1 Markus Lang ist Inhaber einer Fußballschule und trainiert seit Dezember 2020 den Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Markus Lang spielte bei den Stuttgarter Kickers einst gemeinsam mit Zoltan Sebescen und Tayfun Korkut. Inzwischen ist er Trainer des Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen und trifft am Mittwoch auf seinen Ex-Verein, dem er in der vergangenen Runde den Aufstieg vermasselte.









In der vergangenen Saison gewann Trainer Markus Lang mit dem Fußball-Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen beide Spiele gegen die Stuttgarter Kickers. Vor der Neuauflage an diesem Mittwoch (18.30 Uhr/Stadion am Bruchwald) spricht der 46-Jährige über die Brisanz des Duells, seine Zeit bei den Kickers und die immer höheren Hürden bei der Zulassung zur DFB-Fußball-Lehrer-Ausbildung.