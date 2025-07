Seit 1992 inszeniert das Bielefelder Pyrotechnik-Unternehmen FlashArt das Musikfeuerwerk im Blühenden Barock. Am kommenden Samstag steht eine neue Auflage an. Vorab gibt es in diesem Jahr eine Schweigeminute: Vor zwei Wochen ist Firmengründer Markus Katterle unerwartet verstorben.

„Die Nachricht hat mich geschockt“, sagt Blüba-Chefin Petra Herrling. „Ich habe noch in der Woche seines Todes mit ihm telefoniert.“ Als sie 2023 im Blüba begann, war Katterle dort schon seit mehr als drei Jahrzehnten Jahr für Jahr aktiv – „er hat mich sofort mitgenommen, mir alles ausführlich und geduldig erklärt.“ Sie erinnere sich an Katterle als einen „total liebevollen, inspirierenden und kreativen Menschen“.

Pyrotechnik-Unternehmer Markus Katterle ist im Juni verstorben. Foto: imago images/Eventpress

Auch Herrlings Vorgänger Volker Kugel habe Katterles Tod „tief betroffen“ gemacht. 25 Jahre lang arbeiteten die beiden zusammen, von Kugels Einstieg im Blühenden Barock 1997 bis zu seinem Ruhestand 2022. Gemeinsam entwickelten sie 1999 den Lichterzauber an der Emichsburg und während der Corona-Pandemie die Leuchtenden Traumpfade, die 2021 zum ersten Mal stattfanden. „Er hatte immer wahnsinnig kreative Ideen“, sagt Kugel. „Beim Lichterzauber kam er zu mir und meinte: Die Emichsburg ist so geil, da müssen wir was machen!“

Gleichzeitig erinnert Kugel sich an einen „Geschäftsmann der alten Schule“, der bei Budgetfragen hartnäckig verhandeln konnte, dabei aber immer ehrlich geblieben sei. „Wir haben uns eigentlich nie gestritten, es war immer eine tolle Zusammenarbeit.“ Und eine Sache rechnet er Markus Katterle besonders hoch an: „In 25 Jahren war er beim Musikfeuerwerk jedes Mal persönlich anwesend. Obwohl seine Firma auch Projekte mit wahrscheinlich zehnfachem Etat hatte.“

FlashArt inszenierte die Abschlussfeier der WM 2006

Denn Katterle und FlashArt sind weltweit aktiv, mittlerweile gibt es Standorte in Dubai, Polen, Monaco und Hong Kong. Das Unternehmen inszenierte in der Vergangenheit unter anderem die Abschlussfeier der Fußball-WM 2006 in Berlin oder die Zeremonien beim Großen Preis von Abu Dhabi in der Formel 1.

Vor dem Start des Musikfeuerwerks am Samstag gegen 22.30 Uhr wird es zum Gedenken an Markus Katterle eine Schweigeminute geben. Anschließend soll das Feuerwerk aber wie geplant vonstatten gehen. „FlashArt hat ein großes Team, wir sind trotz dieser traurigen Nachricht bestens vorbereitet“, versichert Petra Herrling. Alle drei FlashArt-Veranstaltungen wird es im Blühenden Barock auch weiterhin geben: „Wir kennen uns alle seit Jahren und arbeiten hervorragend zusammen.“

Musikfeuerwerk

Pyroshow

In diesem Jahr ist das Feuerwerk auf die Musik des französischen Komponisten Georges Bizet abgestimmt. Sein bekanntestes Werk ist die Oper „Carmen“. Los geht das Feuerwerk gegen 22.30 Uhr, bereits um 18 Uhr startet das Programm im Blühenden Barock mit Livemusik im Südgarten und im Unteren Schlossgarten.

Eintritt

Tickets fürs Feuerwerk kosten für Erwachsene 20 Euro, ermäßigt sind elf Euro fällig. Dauerkarteninhaber zahlen jeweils einen Euro weniger. Der Haupteingang Schorndorfer Straße ist ab 17 Uhr geschlossen, Zugang zum Gelände gibt es über die Eingänge an der Mömpelgardstraße, Kaffeeberg, Marbacher Straße (gegenüber Favoritepark), Parkcafé sowie über den Hinteren Schlosshof.