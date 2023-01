1 Markus Babbel hat eine klare Meinung zu den Schwächen des VfB Stuttgart. (Archivbild) Foto: dpa/Alexandra Wey

Gegenüber einem Fernsehsender hat der frühere Fußball-Europameister Markus Babbel die aktuellen Probleme des VfB Stuttgart unter die Lupe genommen. An der Qualität der Spieler liegt es seiner Meinung nach nicht.















Link kopiert

Der ehemalige Fußball-Europameister Markus Babbel kritisiert die fehlende Einstellung bei den Profis des abstiegsgefährdeten Bundesligisten VfB Stuttgart. „Ich höre seit drei Jahren, dass die Mannschaft Qualität hat“, sagte Babbel in einem Interview des Fernsehsenders Sky. „Als Aufsteiger hat der Club eine ordentliche Runde gespielt. In der zurückliegenden Saison wurde der Abstieg erst am letzten Spieltag verhindert und jetzt steckt der Verein wieder im Abstiegskampf. Wenn die Mannschaft Qualität hat, muss also irgendetwas anderes fehlen. Für mich liegt es dann an der Mentalität.“

Der Verein steht nach 15 Spieltagen auf dem Relegationsplatz. Nur ein Zähler trennt die Schwaben von einem direkten Abstiegsplatz. „Sie meinen, sie können ein bisschen Fußball spielen. Das wird nicht reichen. Sie müssen es wieder hinbekommen, mehr Gas zu geben. Dann wird sich auch die Qualität durchsetzen“, sagte Babbel, der als Spieler, Coach und Co-Trainer für die Stuttgarter tätig war.

Der, als neuer Cheftrainer Mitte Dezember vorgestellte, Bruno Labbadia, wird von Babbel gelobt. „Ich denke, dass er richtig erkannt hat, dass die Mentalität der größte Schwachpunkt dieser Mannschaft ist. Er hat die Spieler dreimal am Tag trainieren lassen, um sie aus ihrer Komfortzone rauszuholen. Für mich als Außenstehender wirkt es so, als habe er die richtigen Schlüsse gezogen.“