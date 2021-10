Knappe Ladeinfrastruktur in Stuttgart Stadt setzt Zeichen gegen wildes Laden von E-Autos

Immer mehr E-Autos in der Stadt, immer größer die Not einen Ladeplatz zu finden. Die Stadt geht nun scharf gegen wildes Laden am Trottoir vor. Ein Anwohner im Westen muss für ein Bußgeld tief in die Tasche greifen.