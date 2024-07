Marktplatzfest: Zoff um Public Viewing in Ludwigsburg

1 Mit Aperol der Hitze getrotzt. Viele sind dem Fest auch wegen der extremen Temperaturen ferngeblieben, ist der Veranstalter überzeugt. Foto: Avanti/Ralf Poller

Der Veranstalter des Ludwigsburger Marktplatzfestes entschied sich gegen ein Public Viewing – und kam mit einem blauen Auge davon. Es kamen rund 30 Prozent weniger Gäste am Samstag in die Innenstadt – allerdings auch wegen der Hitze.











Das Team von Julian Nagelsmann hat sich am vergangenen Samstag den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-EM erkämpft. 30 000 Menschen feierten den Sieg gegen Dänemark in der Fanzone auf dem Schlossplatz in Stuttgart. In Ludwigsburg wurde beim Marktplatzfest auch mit Zigtausenden gefeiert – allerdings ohne Public Viewing. Und das schmeckte nicht jedem.