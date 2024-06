11 Ausgelassene Stimmung auf dem Marktplatzfest. Foto: Avanti/Ralf Poller

Am Samstag wurde nicht nur auf dem Marktplatz gefeiert, auch auf dem Holzmarkt und auf dem Rathaushof gab es Programm. Bilder und Eindrücke von einem der wichtigsten Feste der Stadt.











Viel war in Bewegung am Abend in der Ludwigsburger Innenstadt. Kurz nach 20 Uhr schien es, als ob viele Besucher des Marktplatzfestes anderen Zielen zustrebten. Bei denen, die Deutschland-Trikots trugen, konnte man vermuten, dass sie privat bei Freunden oder an Public-Viewing-Fanzonen Fußball schauen wollten.