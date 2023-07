1 Die Polizei wurde ebenfalls von dem Mann angegangen. (Symbolbild) Foto: dpa//Patrick Seeger

Ein Mann soll beim Marktplatzfest in Steinheim mehrere Frauen vor der Bühne angefasst und belästigt haben. Er verbrachte die Nacht in Gewahrsam, die Polizei sucht nun nach den Geschädigten.









Ein Sommerabend, Musik und Stimmung – das Marktplatzfest in Steinheim hat am Wochenende wieder viele Menschen angelockt. Leider befand sich unter den Besuchern aber auch ein Mann, der nicht nur feiern, sondern vor allem Frauen belästigen wollte. Mehrere Personen hatten den 59-Jährigen am Samstagabend bei der Polizei gemeldet, da er vor der Festbühne wiederholt Frauen angesprochen und angefasst hatte. So soll er gegen 23.30 Uhr unter anderem eine etwa 60-jährige Frau mit schulterlangen blonden Haaren und einem roten Oberteil an den Po gefasst haben – die setzte sich aber vehement zur Wehr.