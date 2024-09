1 In Stuttgart ist ein mutmaßlicher Ladendieb von der Polizei verhaftet worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Panthermedia/AndreyPopov

Ein mutmaßlicher Dieb versucht, Klamotten in einem Laden in der Stadtmitte von Stuttgart zu stehlen. Ein Ladendetektiv erwischt ihn dabei.











Die Polizei hat am Montag einen Mann festgenommen, der Kleidung in einem Geschäft am Marktplatz in Stuttgart gestohlen haben soll. Der 39-Jährige soll sich gewehrt haben, als ein Ladendetektiv versuchte ihn festzuhalten. Das berichtet die Polizei.