Wenn der Vater mit dem Sohne am Herd steht

Marktkeller in Besigheim

4 Schon als kleines Kind war Frank Land in der Küche seines Vaters Dieter im Ochsen in Ingersheim aktiv. Foto: privat

Frank Land bewirtet seine Gäste im Besigheimer Marktkeller zwei Wochen lang mit seinem Vater Dieter zusammen. Ein Gespräch über Lieblingsgerichte, Familienbande und cholerische Köche.









Seit dem Jahr 2016 führt Frank Land die Marktwirtschaft in Besigheim, seit Ende 2019 auch den Marktkeller Brasserie & Vinothek. Derzeit läuft bei ihm eine besondere Aktion – eine Vater-und-Sohn-Woche, die an die frühere Gastwirtschaft erinnert: den Ochsen in Ingersheim. Fast wäre die Woche aber ins Wasser gefallen.