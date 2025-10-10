Der lang erwartete Stand mit regionalen Bio-Produkten in der Markthalle ist endlich eröffnet. Wir haben ihn uns angeschaut.
Ein Aufbau aus hellem und naturbelassendem Holz und darunter die ganze Vielfalt von Obst und Gemüse aus regionalem und von Demeter, Bioland und Naturland kontrollierten biologischen Anbau: Wo fast ein Jahr lang in der Markthalle eine hässliche Lücke gähnte, erfüllt seit kurzem endlich der Biotheke genannte Doppel-Stand der Familie Buss aus Jagsthausen den vielfach geäußerten Wunsch der Kunden nach mehr regionalen und biologisch erzeugten Produkten.