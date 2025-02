Neue Markthalle für Sindelfingen

red 27.02.2025 - 11:22 Uhr , aktualisiert am 27.02.2025 - 12:33 Uhr

1 Felix Rapp in der umgebauten Markthalle Foto: WSG

Was lange währt, wird endlich gut: Ab Freitag, 7. März, ist die neue Markthalle am Marktplatz geöffnet. Bei fünf Anbietern gibt es dann eine Auswahl an Speisen und Getränken.











Link kopiert



Nach intensiver Planungs- und Bauphase ist es so weit: Die Sindelfinger Markthalle in der Bahnhofstraße 1 öffnet am Freitag, 7. März, offiziell ihre Türen. „ Ich bin überzeugt, dass die Markthalle ein beliebter Ort für Begegnungen und zur Aufwertung der Innenstadt beitragen wird“, sagt Felix Rapp, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (WSG), die das Projekt verantwortet.