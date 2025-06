Marktführer aus Kirchheim/N.: Camping-Spezialist Herzog ist insolvent

1 Das Unternehmen befindet sich in Kirchheim an der Durchgangsstraße. Foto: Werner Kuhnle

Das mehr als 120 Jahre alte Kirchheimer Unternehmen Herzog hat Insolvenz beantragt. Einer der Gründe: Der Wohnmobil- und Wohnwagen-Boom ist abgeflacht.











Vorzelte, Outdoorausrüstung, Wohnmobile: Wer gerne in der Natur unterwegs ist, hat in Kirchheim am Neckar mit der Herzog GmbH eine gute Adresse. Doch nun ist das mehr als 120 Jahre alte Unternehmen in finanzielle Schieflage geraten und hat Insolvenz angemeldet. Der Geschäftsbetrieb läuft aber in vollem Umfang weiter. Und auch das Ziel des Insolvenzverwalters Holger Blümle von der Kanzlei Schultze & Braun sei es, das Unternehmen oder zumindest Teile davon zu erhalten, so Ingo Schorlemmer, Pressesprecher der Kanzlei.