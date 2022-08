9 Die neuen Schuler-Triton-Pressen zeichnen sich durch ihre modulare Bauweise aus. Foto: Schuler

Die Schuler Group GmbH agiert trotz globaler Krisen weltweit erfolgreich. Die Rückbesinnung auf die eigenen Kernkompetenzen macht das Unternehmen aus Göppingen zum Technologieführer. Die strategische Neuausrichtung hat auch Einfluss auf das Recruiting neuer Arbeitskräfte.















Er ist in jeder Hinsicht ein Statement. Seit fünf Jahren prägt der Schuler Innovation Tower (SIT) als architektonisches Markenzeichen das Stadtbild der Technologie-Hochburg Göppingen. Und im Inneren des schlank geschnittenen Turms aus Glas und Beton arbeiten rund 700 Beschäftigte des traditionsreichen Pressenbauers an innovativen Lösungen, um die enormen Presskräfte der tonnenschweren Umformtechnik durch Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung kostengünstig und energieeffizient auf den Bedarf von Kunden in der ganzen Welt auszurichten.

„Die vergangenen Jahre waren aber nicht nur technologisch ein Quantensprung“, sagt Domenico Iacovelli, seit 2018 CEO bei Schuler. „Wir bringen neue Produkte inzwischen viel schneller an den Markt, bündeln unsere Stärken geographisch weltweit da, wo sie Kunden und Märkten am nächsten sind, und wir haben unsere Strukturen und Prozesse so angepasst, dass wir viel agiler und widerstandsfähiger geworden sind.“

Trotz Covid und Ukraine Krieg rentabel

Die strategische Neuausrichtung, angesichts der Rückbesinnung auf die eigenen Kernkompetenzen, intern CORE genannt, hat Schuler gut durch die globalen Krisen der vergangenen Jahre geleitet. Trotz Covid, Lieferketten-Problemen und Ukraine Krieg: Schuler arbeitet rentabel. Firmenchef Iacovelli weiß allerdings: „Der nachhaltige Erfolg unserer Transformation steht und fällt auch damit, dass wir Männer und Frauen für Schuler begeistern, die Dinge verändern wollen, technologie-affin sind und gerne in internationalen Teams arbeiten“.

Derartige Profile am hart umkämpften nationalen und internationalen Arbeitsmarkt zu finden, gehört zu den Aufgaben von Laura Kristina Popp. Die 26-jährige HR-Spezialistin mit einem Master-Abschluss mit den Schwerpunkten HR-Management und Organizational Behavior sowie Innovation Management sucht bei Bedarf klassische Inbetriebnehmer genauso wie Digitalisierungsexperten oder Programmierer. „Schuler hat schnell verstanden, dass wir um die besten Talente am Markt kämpfen müssen“, sagt sie. „Und dazu bewegen wir uns sowohl auf den klassischen Job-Messen und Personalportalen wie auch auf modernen Recruiting-Kanälen im Social-Media-Bereich, um die besten potenziellen Mitarbeitenden zielgruppengerecht anzusprechen.“

Ob ein Kandidat ein Anforderungsprofil exakt erfüllt, sei nicht entscheidend, erklärt die Schuler-Personalerin. „Uns interessiert mehr das Entwicklungs- und Gestaltungspotenzial, das jemand mitbringt.“

Gute Jobchancen für Werkstudierende

Vor diesem Hintergrund finden deshalb auch Werkstudierende unterschiedlichster Fachrichtung gute Einstiegs- und Karrierechancen an den deutschen Schuler-Standorten. Der seit fast 185 Jahren bestehende Maschinenbauer Schuler gilt auch bei Betriebsräten und Gewerkschaften als gut zahlendes Unternehmen mit modernen Arbeitsplätzen. Hybride Arbeitsmodelle gehören nach Auslaufen der Corona-Restriktionen überall da wo möglich zum Regelangebot an den deutschen Standorten.

„Das alles ist wichtig, reicht aber allein noch nicht als Rahmen, in dem sich jemand bei Schuler wohlfühlen und beste Leistungen bringen kann. Wir müssen auch in anderen, immateriellen Kategorien denken“, sagt Nina Hinderberger, die im Corporate Transformation-Team der Schuler Group unter anderem Personal- und Organisationsentwicklung, Employer Branding und Cultural Change vorantreibt.

Für die 28-jährige mit einem Masterabschluss in Learning Design and Management ist unter anderem entscheidend: „Eine Unternehmenskultur, in der Talente neben vielen Leistungsträgern, die teilweise seit Jahrzehnten dabei sind, mit ihren Ideen Gehör finden.“ Schuler hat deshalb internationale Weiterentwicklungsprogramme wie das Global Orientation Program (GOP) etabliert, um talentierten Nachwuchskräften eine Plattform zur übergreifenden Kompetenzentwicklung und globalen Vernetzung sowie für zukunftsweisende Innovationen zu geben. Talente erhalten so auch die Chance, dem Management Board und Top Management konkrete Projektvorschläge zu präsentieren und danach die Umsetzung mitzugestalten.

Offen für neue Ideen der Mitarbeitenden

Im 11. Stock des Schuler Innovation Tower hält CEO Domenico Iacovelli seine Bürotür für die Überbringer neuer Ideen und die Verantwortlichen innovativer Projekte aus der Belegschaft buchstäblich offen, wann immer es geht. „Innovationskraft ist der rote Faden unserer Firmengeschichte“, sagt der Schweizer Top-Manager mit italienischen Wurzeln. „Ohne Ideen aus der Belegschaft würde dieser Faden schnell reißen.“

Der klassische Pressenbau wird dabei zwar eine Kernkompetenz von Schuler bleiben. Längst sucht Schuler aber auch neue Wachstumstreiber. Das Unternehmen ist heute bereits Vorreiter bei der Digitalisierung der Umformtechnik und besetzt junge Geschäftsfelder in der Elektromobilität und der Wasserstoffindustrie. „Unsere Zukunftsfähigkeit setzt voraus, dass wir zur nachhaltigen Entwicklung unserer Wirtschaft und Gesellschaft beitragen. Wer daran mitwirken will, ist bei Schuler richtig.“

