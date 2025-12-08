Marktanteil von 42,6 Prozent: Münster-Tatort heimst Rekord ein

Der "Tatort" aus Münster hat sich am Sonntagabend mal wieder selbst übertrumpft. Beim Marktanteil wurde ein historischer Bestwert erzielt.
Seit Jahren zählt der "Tatort" aus Münster zu den beliebtesten der Krimireihe am Sonntagabend. Auch der jüngste Fall mit dem Titel "Die Erfindung des Rades" hat das wieder eindrücklich unter Beweis gestellt. Die Folge, in der am 7. Dezember zum letzten Mal Mechthild Großmann (76) als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm zu sehen war, sorgte einmal mehr für einen Quotenrekord im Ersten.