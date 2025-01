Marktanteil von 40,5 Prozent: 20-Uhr-Ausgabe der tagesschau bleibt beliebteste Nachrichtensendung

Die "tagesschau" kann sich auch im Rückblick auf 2024 über schöne Zahlen-Erfolge freuen. Durchschnittlich sahen 9,549 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 3 Jahren die 20-Uhr-Ausgabe der Nachrichtensendung im Ersten, in den Dritten und weiteren Programmen. Das berichtet der NDR in einer Mitteilung vom 2. Januar 2025. Der Marktanteil der Abend-Ausgabe lag damit bei 40,5 Prozent. Zum Vergleich: "heute" im ZDF und in 3sat holte 19,1 Prozent Marktanteil (19-Uhr-Ausgabe), "RTL aktuell" 14,9 Prozent, "Sat.1 Newstime" 3,3 Prozent und "Pro7 Newstime" 2,2 Prozent.

Social Media und Online-Angebote

Auch digital konnte sich die "tagesschau" als meistgenutzte Nachrichtenmarke behaupten und die Zahlen noch steigern. Die Online-Angebote "tagesschau.de" und die "tagesschau"-App wurden täglich durchschnittlich rund 6 Millionen Mal besucht, was einer Steigerung von 14 Prozent entspricht, wie der NDR unter Berufung auf die Quelle Piano berichtet. Bei Instagram, YouTube, TikTok und X verzeichnete die "tagesschau" eine Follower-Steigerung von 11 bis 17 Prozent. Dem Instagram-Account folgen rund 5,6 Millionen Menschen (Stand: 2. Januar) und ist der meistfrequentierte Kanal mit einer Steigerung der Interaktionen von durchschnittlich 23,23 Millionen Interaktionen pro Monat in 2023 zu 27,84 Millionen Interaktionen in 2024 (Quelle: Quintly). Auf TikTok konnten 2024 pro Monat knapp 12 Millionen Videostarts verzeichnet werden, das Jahr davor waren es durchschnittlich 6 Millionen.

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell, erklärt in einem Statement: "Wir freuen uns, dass wir für alle Menschen in Deutschland die Nachrichtenmarke Nr. 1 sind. Mit neuen Projekten wie der 'tagesschau' in Einfacher Sprache oder 'tagesschau together' auf Twitch ist es uns auch in 2024 gelungen, neue Zielgruppen anzusprechen. " Die enormen Reichweiten seien ein schöner Vertrauensbeweis für die "tagesschau" und Ansporn, "diesen Weg konsequent fortzusetzen", fügt NDR-Intendant Joachim Knuth (65) in einem Statement an.