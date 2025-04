Marktanteil sorgt für Rekord: Tatort aus Münster: 11,8 Millionen schalteten bei Fiderallala ein

"Satire wird nicht mehr verstanden" Nach ARD-Auftritt: Dieter Hallervorden reagiert auf Rassismuskritik

Ein Auftritt von Dieter Hallervorden in der ARD-Jubiläumsshow schlägt hohe Wellen, da er in einem Sketch unter anderem das "N-Wort" verwendete. Auf die Kritik reagierte er nur einen Tag später mit einem Statement, in dem er dem Sender dafür dankte, ihn nicht zensiert zu haben.