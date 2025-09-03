Der Naturparkmarkt bietet sich an für eine Entdeckungsreise zu lokalen Produzenten und Produkten – die Angebote reichen vom Holzrechen bis zum Essig-Unikat.
Die großen Banner kündigen es an den Ortseingängen von Urbach an: Der Naturparkmarkt steigt am Sonntag, 7. September, von 11 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz. Dort bietet sich die Chance, lokale Produzenten, Handwerker, Kunsthandwerker und deren Produkte kennenzulernen. Zum Beispiel Rainer Berroth aus Seifertshofen, der Schneidbretter, Handrechen oder Bloozdeckel aus Holz, das hier gewachsen ist, anfertigt. Die Holzrechen wirkten bereits beim Naturparkmarkt im Frühjahr in Alfdorf als Blickfang – und eine Hobbygärtnerin testete gleich, wie sich so ein Rechen in der Hand anfühlt.