8 Gewandete aller Couleur haben sich beim Mittelalter-Spektakel getroffen.

Schwerter, Kettenhemden, Körbe, Amulette, allerlei Hübsches und Nützliches, Met und andere Leckereien – und das alles bei schönstem Sonnenschein: Der Mittelaltermarkt in Bietigheim war am Wochenende gut besucht. Viele Paare, Familien und Gruppen haben das zwar eisige, aber gute Wetter genutzt, um dem Spektakel an der Buchstraße einen Besuch abzustatten.

Es war das sechste Mal, dass die aktiven Unternehmer Bietigheim mit der Werbegruppe Buch die Veranstaltung wuppten. Mehr als 40 Marktstände aus aller Herren Länder sowie Musiker und Gaukler präsentierten allerlei Sehens- und Hörenswertes. Foto: Werner Kuhnle

Der Mittelaltermarkt in Bietigheim findet am Samstag, 11. Februar, von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag, 12. Februar, von 11 bis 18 Uhr im Buchzentrum statt.