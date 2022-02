1 Bei Real in Waiblingen muss alles raus. Foto: Gottfried Stoppel

Waiblingen - Der Ausverkauf im Real-Markt im Waiblinger Remspark geht weiter. Darauf weist das Unternehmen in einer Pressemitteilung selbst hin. Im gesamten Markt werde es „noch einmal weitere, drastische Preisnachlässe“ geben, heißt es darin.

Russischer Finanzinvestor kauft Real

Wie berichtet, wird der rund 12 000 Quadratmeter Fläche umfassende Markt in dem Einkaufszentrum an der Waiblinger Stadtgrenze nach Fellbach zum Ende des Monats geschlossen. Die SB-Warenhauskette Real mit ihren zuletzt mehr als 270 Märkten ist vor rund anderthalb Jahren von dem Handelskonzern Metro an den russischen Finanzinvestor SCP verkauft worden. Der neue Besitzer hat damit begonnen, die Kette zu zerschlagen und die Märkte weiterzuveräußern. Einen guten Teil hat sich der Großflächen-Discounter Kaufland gesichert.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Real zieht sich aus dem Remspark zurück

Auch in Waiblingen will das Unternehmen mit Firmenzentrale in Neckarsulm übernehmen. Wann genau die Übergabe stattfinden soll und wie lange sich die Kunden bis zur Wiedereröffnung unter Kaufland-Fahne dann noch gedulden müssen, ist noch offen. Auch der neue Besitzer der Immobilie, SCP, gibt vorerst keine Auskunft, wie und von wem das gesamte Einkaufszentrum entwickelt werden soll.

Schnäppchen – solange der Vorrat reicht

Real gibt den Kunden hingegen einen Tipp: „Die Waiblinger sollten diese einmalige Gelegenheit nutzen, um Schnäppchen zu machen – solange der Vorrat reicht“, heißt es in der Pressemitteilung.