Schwerer Unfall bei Möglingen Markgröninger Straße derzeit in beide Richtungen gesperrt

Von red/pho 18. Januar 2019 - 09:44 Uhr

In Möglingen hat es am Freitagmorgen einen schweren Unfall gegeben (Symbolbild). Foto: dpa

Wegen Glätte ist es auf der Markgröninger Straße in Möglingen zu einem schweren Unfall gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Straße ist derzeit komplett gesperrt.

Möglingen - Vermutlich wegen der glatten Fahrbahn ist es am Freitagmorgen auf der Markgröninger Straße in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Autos kollidierten gegen 8.45 Uhr miteinander, mehr ist zum Unfallhergang laut Polizei derzeit noch nicht bekannt. Vermutlich wurden mehrere Personen verletzt. Die Polizei hat die Strecke in beide Fahrtrichtungen abgesperrt. Wer sich auskennt sollte die Markröninger Straße weiträumig umfahren.