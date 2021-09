1 Ein Unbekannter soll versucht haben, Kinder mit Süßigkeiten in sein Auto zu locken. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia/"photographie_Hannes_Eichinger"

Markgröningen/Oberriexingen - In den vergangenen Wochen soll ein unbekannter Autofahrer mehrere Kinder in Markgröningen sowie Oberriexingen (beides Kreis Ludwigsburg) auf verdächtige Weise angesprochen und versucht haben, die Kinder mit Süßigkeiten in sein Fahrzeug zu locken. Die Polizei hat bislang insgesamt fünf Anzeigen aufgenommen, die Kriminalpolizei ist ebenfalls informiert.

Besorgte Eltern hatten in den vergangenen Tagen via Facebook vor dem mutmaßlichen Täter und der vermeintlichen Masche gewarnt. Bei der Polizei sind zwischenzeitlich drei Anzeigen aus Oberriexingen sowie zwei Anzeigen aus Markgröningen eingegangen. „Wir nehmen die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst und sind dahingehend sensibilisiert“, erklärt ein Sprecher der Ludwigsburger Polizei. Demnach würde die Polizei in den betroffenen Städten durch vermehrte Streifenfahrten verstärkt Präsenz zeigen.

Allerdings sei es schwierig, eine brauchbare Spur zu finden, nicht zuletzt weil sich die Angaben zu dem mutmaßlichen Täter teilweise unterscheiden. In manchen Aussagen ist von einem weißen Auto, in anderen von einem schwarzen Auto die Rede, einmal sei es ein hellhaariger Mann, einmal ein dunkelhaariger. „In allen uns vorliegenden Fällen haben die Kinder allerdings glücklicherweise richtig reagiert und haben sich schnell von dem Verdächtigen entfernt“, lobt der Polizeisprecher. Optimal wäre es, wenn der Polizei das Kennzeichen eines verdächtigen Autos vorliegen würde, doch es sei auch klar, dass Kinder in solchen Situationen nicht daran denken, sich das Kennzeichen zu merken oder exakte Angaben zu dem Verdächtigen beziehungsweise seinem Fahrzeug zu machen.

Abschließend rät der Polizeisprecher besorgten Eltern, keinesfalls in Panik zu verfallen. Geraten die Kinder dann doch in eine solche Situation, sollen sie schnell das Weite suchen und nach Hause gehen oder sich einem unbeteiligten Passanten anvertrauen. Die Eltern werden außerdem gebeten, den Vorfall unter dem Notruf 110 zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.