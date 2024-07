Unbekannte haben am Samstag mehrere Kilometer Kupferkabel in Markgröningen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Diebe hatten es zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in der Straße „Brunnquelle“ in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) auf eine größere Menge Kupferkabel abgesehen.

Die Unbekannten durchtrennten laut Polizeiangaben zunächst einen Maschendrahtzaun und konnten so auf das Gelände des Umspannwerks gelangen. Dort entwendeten sie 35 Rollen mit Kupferkabel im Gesamtwert von rund 60.000 Euro.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um mehrere Kilometer Kupferkabel im Gesamtgewicht von mehreren Tonnen, so dass zum Abtransport mutmaßlich ein Transporter oder Lkw eingesetzt worden sein muss. Der Polizeiposten Markgröningen bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 07145 9327-0 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.