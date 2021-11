1 Ein Mann hat in einer Kneipe im Kreis Ludwigsburg zwei Frauen brutal attackiert. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Ein junger Mann betritt spät nachts eine Kneipe im Kreis Ludwigsburg, die eigentlich schon geschlossen ist. Als die Kellnerinnen ihn darauf hinweisen, rastet er aus.















Markgröningen - Ein junger Mann hat in der Nacht auf Freitag zwei Kellnerinnen in einer Kneipe in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) brutal attackiert und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Täter die Gaststätte in der Münchinger Straße gegen 2.45 Uhr betreten, obwohl diese kurz zuvor geschlossen worden war. Die 19 und 22 Jahre alten Frauen wiesen den Gast darauf hin und baten ihn, wieder zu gehen. Daraufhin rastete der Mann völlig aus und ging auf die Frauen los.

Er riss ihnen Haare aus, bespuckte sie und fügte ihnen weitere Verletzungen zu. Ein Zeuge, der draußen vorbei ging, wurde durch den Lärm im Lokal auf das Geschehen aufmerksam. Offenbar konnte er den Mann beruhigen und begleitete ihn anschließend auf die Straße. Als die Polizei eintraf, war der Angreifer bereits fort. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.