Markgröningen im Kreis Ludwigsburg Jugendliche stehlen Verkehrsschilder

Von red/pho 25. Juli 2018 - 12:18 Uhr

Die Polizei erwischte die Jugendlichen mit zwei Verkehrsschildern und nahm sie ihnen wieder ab. (Symbolfoto) Foto: dpa

Zwei 16-Jährige sollen in einer Nacht- und Nebelaktion zwei Schilder von einer Verkehrsinsel in Markgröningen abmontiert und mitgenommen haben. Zeugen hatten sie beobachtet, die Polizei stellte die Verkehrssicherheit wieder her.

Markgröningen - Mit einer Anzeige wegen Diebstahls müssen zwei 16-jährige Tatverdächtige rechnen, die am Mittwoch in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) mutmaßlich zwei Verkehrszeichen gestohlen haben. Gegen 0.25 Uhr wurden zwei Zeugen auf die Jungs aufmerksam und alarmierten die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die zwei Jugendlichen in der Unterriexinger Straße Ecke Paulinenstraße in der Nähe des Zebrastreifens von der dortigen Verkehrsinsel zwei Verkehrszeichen entwendet und sind dann mit ihren Rädern sowie ihrer Beute davon gefahren. Die Zeugen beobachteten noch, dass die Diebe die Schilder auf dem Rücken in Richtung Hemmingen transportierten.

Die Jugendlichen wurden von der Polizei zu ihren Eltern gebracht

Die alarmierten Polizeibeamten konnten die beiden Tatverdächtigen schließlich auf einem Feldweg nahe der Schloßhaldenstraße in Hemmingen ausfindig machen und kontrollieren. Nachdem die Polizisten ihre Personalien festgestellt und ihnen die Schilder wieder abgenommen hatten, durften die 16-Jährigen wieder abziehen – direkt in die Obhut ihrer Eltern. Anschließend fuhren die Polizisten an den Tatort zurück und steckten die Verkehrsschilder wieder in die Verankerung.