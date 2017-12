Markgröningen im Kreis Ludwigsburg 23-jähriger Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren

Von red 13. Dezember 2017 - 16:49 Uhr

Die Unterriexinger Straße in Markgröningen war nach dem Unfall von der Polizei gesperrt (Symbolbild). Foto: dpa

Ein junger Mann ist am Mittwochmorgen in Markgröningen unterwegs. Als er über einen Zebrastreifen laufen will, übersieht ihn offenbar ein Autofahrer.

Markgröningen - Mit schweren Verletzungen ist ein 23-jähriger Fußgänger vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er am Mittwoch in Markgröningen in einen Unfall verwickelt war. Der junge Mann wollte gegen 8.10 Uhr die Unterriexinger Straße in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) kurz nach der Kreuzung zur Paulinenstraße an einem Zebrastreifen überqueren, teilte die Polizei mit.

Hierbei wurde er mutmaßlich von einem von rechts kommenden 51 Jahre alten VW-Fahrer übersehen, der auf der Unterriexinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der Fußgänger wurde vom Auto erfasst und auf den Asphalt geschleudert. Der Schaden am VW beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Unterriexinger Straße in Richtung Stadtmitte bis etwa 9.30 Uhr gesperrt werden.