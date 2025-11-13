Markgröningen: Aufmerksamer Zeuge vertreibt Einbrecher

Die Serie von Einbrüchen im Kreis Ludwigsburg geht weiter – diesmal in Markgröningen. Hier konnte ein aufmerksamer Zeuge in einem Fall jedoch Schlimmeres verhindern.

Einbrecher haben derzeit offenbar Hochsaison – zumindest wirkt es mit Blick auf den Kreis Ludwigsburg so. Im Laufe der Woche wurden der Polizei zahlreiche Einbrüche gemeldet. Betroffen waren dabei nicht nur Wohnhäuser, sondern auch Arztpraxen, Kanzleien oder Kindergärten. Und auch am Mittwoch hat es wieder zwei Fälle gegeben. Schauplatz war dieses Mal Markgröningen – und in einem Fall konnte ein aufmerksamer Zeuge das Vorhaben der Unbekannten vereiteln.

Die Unbekannten suchten sofort das Weite Wie die Polizei mitteilt, hatten sich zwei Männer gegen 18.15 Uhr an einem Haus im Lupinenweg zu schaffen gemacht, was einem Zeugen aufgefallen war. Wie dieser berichtete, hatte einer der Unbekannten wohl „Schmiere“ gestanden, während der Zweite versuchte, ein Fenster aufzuhebeln. Der Mann sprach das Duo an, woraufhin dieses sofort in Richtung „Hohe Anwande“ davonlief.

Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Einer der Männer soll rund 40 Jahre alt und gut 1,85 Meter groß gewesen sein. Er hatte einen Dreitagebart und trug eine braune Fleece-Jacke und eine dunkle Hose. Der zweite Täter wird auf Mitte 20 geschätzt und soll rund 1,90 Meter groß gewesen sein. Er hatte dunkles volles Haar und soll eine dunkelblaue Jacke und eine dunkle Hose getragen haben.

Balkontüre aufgehebelt

Erfolgreich waren Einbrecher hingehen in der Straße „Im Bissinger Pfad“, wo sie am Mittwoch zwischen 6.05 und 19 Uhr über eine aufgehebelte Balkontüre in ein Haus gelangten. Die Unbekannten durchsuchten das Erd- und Obergeschoß, ob sie fündig wurden, ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt derzeit, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 08 00 / 1 10 02 25 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.