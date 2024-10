1 James Blunt behält seinen Namen – sein Album landete auf Platz sieben statt auf Platz eins der britischen Charts. (Archivbild) Foto: dpa/Ian West

Es war ein Marketing-Gag, aber James Blunt meinte es ernst. Falls sein Album auf Nummer eins in die Charts einsteigt, wollte der Brite seinen Namen ändern. Das ist gerade noch mal gut gegangen.











James Blunt kann weiter James Blunt heißen und muss seinen Namen nicht in Blunty McBluntface ändern. Die Neuauflage seines Hit-Albums „Back to Bedlam“ stieg auf Platz sieben der britischen Charts ein - und nicht an Nummer eins, die Konsequenzen gehabt hätte.