Markenstreit: Darf eine Waffe Obelix heißen? EU-Gericht urteilt

Zwischen Comics und Knarren: Ein Waffenunternehmen will «Obelix» als Marke für seine Produkte nutzen. Der Verlag hinter dem bekannten Kult-Comic ist dagegen. Ein Rechtsexperte erklärt den Fall.
Luxemburg - Im Streit um die Marke "Obelix" verkündet das Gericht der Europäischen Union sein Urteil. Eine polnische Waffenfirma will die Wortmarke für Waffen und Munition nutzen. Dagegen hat der französische Verlag geklagt, der hinter der bekannten Asterix-Comicreihe mit der Figur Obelix steht. Zugunsten des Verlags ist seit 1998 "Obelix" als Marke eingetragen, zum Beispiel für Bücher, Kleidung und Spiele.