Seit vielen Jahren kämpfte die Australierin Katie Perry in einem Markenrechtsstreit gegen Popstar Katy Perry. Für die Designerin geht jetzt ein Traum in Erfüllung, denn sie hat vor Gericht gewonnen.
Es war ein Streit, der nun nach rund 17 Jahren möglicherweise beendet ist. Die australische Designerin Katie Jane Taylor (45) hat vor Gericht erstritten, dass sie weiterhin Mode unter dem Markennamen "Katie Perry" verkaufen darf. Die Modemacherin hatte schon im Jahr 2006 unter ihrem Mädchennamen Katie Perry ein Modelabel gegründet. Vor Gericht musste sie sich jedoch gegen Popstar Katy Perry (41) durchsetzen.