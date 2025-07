Markenrecht: EU-Gericht: Kein Schutz für I love-Design auf Kleidung

3 Die Kombination aus "I" und einem Herz ist auf vielen T-Shirts zu finden. Foto: Christoph Soeder/dpa

Luxemburg - Die Onlinefirma Spreadshirt kann die bekannte Zeichenkombination aus "I" und einem roten Herz nicht als EU-Marke an bestimmten Stellen auf Oberteilen schützen lassen. Das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg bestätigte damit Entscheidungen des EU-Markenamts EUIPO und wies eine Klage des Unternehmens mit Sitz in Leipzig dagegen ab. (Rechtssachen T-304/24 bis T-306/24)