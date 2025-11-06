Marke einer Influencerin: Lena Gercke kritisiert Beautyprodukte für Kinder

1 Manche Dinge in der Beautyindustrie seien für das Model übertrieben (Archivbild). Foto: Christian Charisius/dpa

Topmodel Lena Gercke ärgert sich: Wenn die Schönheitsindustrie Gesichtsmasken für kleine Kinder anbiete, gehe das zu weit. „Das ist der größte Bullshit.“











Link kopiert



Nach Meinung von Model Lena Gercke (37) geht die Beautyindustrie zu weit, wenn sie Gesichtsmasken für Kinder herausbringt. Manche Dinge seien einfach übertrieben, sagte Gercke in einem Instagram-Beitrag. Sie sei niemand, der sich groß über Dinge aufrege, aber jetzt habe sie gesehen, dass eine Influencerin eine Marke mit Gesichtsmasken für Kinder herausbringe.