Markdorf im Bodenseekreis: Pfefferspray in Disco versprüht – mindestens 16 Menschen verletzt

1 Durch das Versprühen von Pfefferspray wurden mehrere Menschen verletzt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Zoonar//Christian Ammering

Feiern in der Disco geht für mindestens 16 Menschen in Markdorf nach hinten los. Ihnen wird übel, schwindelig - manche haben Atemwegsreizungen. Die Polizei findet heraus, wer dafür verantwortlich ist.











Ein Jugendlicher soll in einer Disco in Markdorf (Bodenseekreis) Pfefferspray versprüht und so mindestens 16 Menschen verletzt haben. Vier Disco-Besucher mussten zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Die Geschädigten klagten teils über Atemwegsbeschwerden, Schwindel und Übelkeit.