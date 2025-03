Mark Zuckerberg: Instagram lacht über seinen Cringe-Auftritt

Mark Zuckerberg (40) hat sich für den runden Geburtstag seiner Ehefrau etwas Besonderes einfallen lassen: Auf der ausladenden Party zum 40. Jahrestag von Priscilla Chan stand der Meta-CEO in einem glitzernd blauen Jumpsuit à la Elvis Presley auf der Bühne und zeigte die ganze Bandbreite seiner Performer-Qualitäten.

Die Überraschung war natürlich geplant gewesen, wie ein Video auf Instagram zeigt. Darin ist zu sehen, wie Zuckerberg in einem schwarzen Anzug in die Location und auf die Bühne geht und sich dort von zwei Leuten die Klamotten buchstäblich vom Leib reißen lässt. Unter seinem Anzug erscheint der blaue Einteiler mit offener Brust, schließlich reißt er sich selbst noch die Hose von den Beinen. In neuer blau-glitzernder Montur vollführt Zuckerberg anschließend seinen Auftritt.

Priscilla krümmt sich vor Lachen

Dabei legte sich der 40-Jährige ordentlich ins Zeug: Er singt und schreit ins Mikrofon, posiert vor dem Publikum, klettert aufs Klavier, springt wieder herunter und geht während seiner Performance theatralisch auf die Knie. Auch seine Frau, die vom Publikum aus zusah, ist einmal im Bild - und krümmt sich vor lachen.

Der Bildunterschrift ist zu entnehmen, dass Zuckerberg bei seinem Auftritt einen Song des amerikanischen Sängers Benson Boone (22) zum Besten gegeben hat. Außerdem schreibt der Meta-Chef: "Deine Frau wird nur einmal 40!" und bedankt sich bei Boone für "den Jumpsuit und die neue Single".

Instagram findet den Auftritt "cringe"

In den Kommentaren wird der Auftritt eher als "cringe" und unpassend gewertet. Ein User schreibt "Ich hoffe meine Midlifekrise wird halb so gut wie Zucks", ein anderer schreibt: "Wow, das ist auch eine Möglichkeit, damit sich der Geburtstag deiner Frau um dich dreht." Viele werfen Zuckerberg zudem vor, eventuelle Hass-Kommentare löschen zu lassen. Es gibt aber auch andere Stimmen: "Ich verstehe nicht, warum ihr alle so hated, das ist eigentlich ziemlich nett."