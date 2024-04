Als der "Süße" von Take That eroberte Mark Owen in den 1990er Jahren die Herzen vieler Teenies rund um den Globus. Und nachdem er sich in den vergangenen Jahren eher zerzaust gezeigt hatte, ist er nun zu seinem einstigen Erfolgslook zurückgekehrt.

Die haarigen Zeiten sind vorbei: Mark Owen (52) hat in der Sendung "Saturday Night Takeaway" am 6. April erstmals im Fernsehen seinen neuen alten Look gezeigt. Denn nach einigen Jahren mit Bart und langen Haaren setzt der Take-That-Sänger nun wieder auf ein rasiertes Gesicht und eine kürzere Frisur.

"Mark mit dem Babygesicht ist zurück"

Die Band, die neben Mark Owen aus Howard Donald (55) und Gary Barlow (53) besteht, eröffnete die vorletzte Folge der langjährigen Unterhaltungsshow mit dem Hit "Shine". Und viele Zuschauer bemerkten die glatte Rasur und den neuen Haarschnitt des Sängers. Wie die "Daily Mail" festhielt, schwärmten Fans, der einstige Teenie-Schwarm habe sie mit seinem Look "zurück in die 90er" gebracht. In den sozialen Netzwerken äußerten mehrere Follower, dass Owen nun wieder "so viel besser und jünger" aussehe. "Mark mit dem Babygesicht ist zurück", kommentierte ein Instagram-Nutzer.

Dabei sah es in den vergangenen Jahren so aus, als wolle sich der Sänger bewusst von seinem süßen Boyband-Image lösen. 2015 zeigte er sich mit einem Drei-Tage-Bart, 2022 schockte er die Fans bei der Werbung für sein Soloalbum dann mit Schnurrbart und sehr langen Haaren. In der Talkshow "BBC Breakfast" erklärte er damals, dass er den Schnurrbart sicher schon seit vier Jahren trage und er ihn nicht einfach abrasieren könne. Es handele sich um ein "Kunstwerk". Doch nun hat sich Mark Owen offenbar wieder zu einem Umstyling entschieden.

Bereits vor einer Woche war sein neuer Look in einem Video auf Instagram zu bewundern, als die Band ihre neue Single "You And Me" bewarb. Während seine Bandkollegen Barlow und Donald mit Bärten posierten, wirkte Owen bartlos und mit Käppi wirklich fast wie zu den Hochzeiten der einst fünfköpfigen britischen Truppe.

Tour, Film und Festival

Obwohl Jason Orange (53) und Robbie Williams (50) längst nicht mehr zu Take That gehören, haben die verbliebenen Drei noch viel vor. Ihr im November erschienenes Album "This Life" landete in Großbritannien direkt auf Platz eins der Charts. In den nächsten sechs Monaten tourt die Band durch das Land und wird 41 Auftritte bestreiten. Wie "The Sun" berichtete soll es Pläne geben, einen Film über die Tournee herauszubringen. Die britische Zeitung zitierte einen Insider mit den Worten: "Sie sind in Gesprächen über die Zusammenstellung eines Films für die Tour, der den Fans einen echten Einblick in das Innenleben der Gruppe geben wird. Zudem ist ein Auftritt bei dem Festival "The Greatest Weekend" in Malta geplant, das im Oktober stattfindet.