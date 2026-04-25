Mark Medlock: DSDS-Star kündigt Bühnen-Comeback an

Nach jahrelangem Rückzug nach Sylt meldet sich der frühere "DSDS"-Sieger Mark Medlock zurück. Auf Instagram kündigt der 47-Jährige ein neues Album und Auftritte bei Festivals an. Sein einstiger Förderer Dieter Bohlen ist diesmal allerdings nicht an Bord.
Mark Medlock (47) kehrt ins Musikgeschäft zurück. Via Instagram kündigte sein Manager, Markus Krampe (55), an, dass der "DSDS"-Sieger von 2007 wieder auf die Bühne gehen werde. "Jetzt darf ich's euch endlich verraten. Ich bin unheimlich stolz darauf, diesen unfassbar talentierten Sonnenschein nach über einem Jahrzehnt wieder auf Deutschlands Bühnen zurückzubringen [...] Ich freue mich auf die gemeinsame Reise."