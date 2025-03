Mark Hoppus: Banksy-Gemälde von Blink-182-Star erzielt Millionensumme

Blink-182-Bassist und Sänger Mark Hoppus (52) hat sich von einem Banksy-Gemälde getrennt, das eine Millionensumme erzielte. Bei dem Auktionshaus Sotheby's in London wurde das Kunstwerk Medienberichten zufolge für etwa 4,3 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 5,17 Millionen Euro) versteigert.

Das Gemälde des Streetart-Künstlers Banksy mit dem Namen "Crude Oil (Vettriano)" ist einem Gemälde des Malers Jack Vettriano (1951-2025) nachempfunden. Der Künstler, dessen Tod vor wenigen Tagen bekannt wurde, lieferte mit "The Singing Butler" die Inspiration für Banksy. Dieser ergänzte das Motiv eines tanzenden Paares mit Butler und Hausmädchen am Strand um zwei Männer in gelben Schutzanzügen. Mit Atemmasken scheinen die beiden Männer eine Tonne mit giftigem Inhalt zu bewegen. Das Hausmädchen ist in seinem Gemälde dagegen nicht zu sehen.

Lesen Sie auch

Auktionserlös kommt wohltätigen Zwecken zugute

Hoppus und seine Frau hätten sich gleich in das Gemälde verliebt, wie er in einem Beitrag auf der Sotheby's-Website schilderte. "Unverkennbar Banksy, aber anders", beschrieb er das Gemälde. "Das Stück lag außerhalb unserer Preisklasse, aber wir haben es gekauft, weil es uns gefiel. Seitdem hat es unsere Familie in den letzten zwölf Jahren begleitet", so Hoppus. Es habe sie sowohl während ihrer Zeit in London als auch in Los Angeles begleitet.

Den millionenschweren Erlös möchte der Musiker nicht für sich behalten. Stattdessen wolle er damit Kunst von aufstrebenden Künstlern zu ihrer Unterstützung kaufen. Ein weiterer Teil der Summe kommt wohltätigen Zwecken zugute. Dazu gehöre das "Children's Hospital Los Angeles und dessen Child Life Program" sowie die "Hämatologie und Onkologieforschung am Cedars-Sinai Medical Center".

Letztere dürfte ihm aufgrund seiner eigenen Krankengeschichte besonders am Herzen liegen. Hoppus machte 2021 seine Krebserkrankung öffentlich. Nach einer Chemotherapie erklärte er im September 2021, krebsfrei zu sein. Einen weiteren Teil des Auktionserlöses wolle er angesichts der verheerenden Brände in Kalifornien an die California Fire Foundation spenden.