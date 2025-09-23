Mark Hamill bis Ben Stiller: Jimmy Kimmel kehrt zurück: So reagieren die Stars

Mark Hamill, Ben Stiller und Stephen Colbert: Stars aus dem Showbusiness bejubeln die Entscheidung von Disney, die Talkshow von Jimmy Kimmel nach der umstrittenen Absetzung wieder zurückzubringen.

Disneys Entscheidung, Jimmy Kimmels (57) Talkshow am Dienstag (23. September) zurück ins Fernsehen zu bringen, sorgt für Jubel in der Medienwelt. Die Walt Disney Company hatte am letzten Mittwoch bekannt gegeben, "Jimmy Kimmel Live!" für unbestimmte Zeit auszusetzen. Der Schritt wurde als vorauseilender Gehorsam gegenüber US-Präsident Donald Trump (79) gesehen.

Der Moderator hatte in seiner Show beim zu Disney gehörigen Sender ABC Trumps MAGA-Bewegung vorgeworfen, die Ermordung des rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk (1993-2025) politisch zu instrumentalisieren.

Jubel von Talk-Kollegen Stephen Colbert und Ellen DeGeneres

Jimmy Kimmels Talkshow-Kollege Stephen Colbert (61) feierte das Comeback live in seiner "The Late Show with Stephen Colbert". "Wunderbare Neuigkeiten für meinen lieben Freund Jimmy und seine großartigen Mitarbeiter", rief Colbert am Montag in seinem Eröffnungsmonolog. Zuvor hatte Stephen Colbert den Schritt von Disney als "offenkundige Zensur" bezeichnet.

Auch Ellen DeGeneres (67) freut sich. "Ich kann es kaum erwarten, Jimmy Kimmels Monolog morgen zu hören", schrieb die ehemalige Talk-Moderatorin auf Instagram.

Mark Hamill (73) reagierte mit einem Seitenhieb auf Donald Trump. "Nervenzusammenbruch auf 'Truth' Social in 5... 4... 3... 2...", schrieb der "Star Wars"-Star auf Threads. Truth Social ist Trumps eigene Social-Media-Plattform und sein bevorzugtes Sprachrohr.

Ben Stiller (59) begnügte sich auf X mit einer Reihe von Emojis erhobener Hände. Der Komiker gehörte zu den über 400 prominenten Persönlichkeiten, die einen offenen Brief der American Civil Liberties Union (ACLU) unterzeichneten. "Protest ist wichtig. Erhebe deine Stimme", schrieb Schauspielerin Alyssa Milano (52) auf Instagram.