Marius Borg Høiby: Sohn von Mette-Marit bleibt in U-Haft

Das Osloer Amtsgericht hat den Antrag von Marius Borg Høiby auf Freilassung aus der Untersuchungshaft abgelehnt. Die Richter begründen ihre Entscheidung mit der Schwere des Falls und einer hohen Wiederholungsgefahr.
Marius Borg Høiby (29), Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52), bleibt hinter Gittern. Das Amtsgericht Oslo hat den Antrag des 29-Jährigen auf Freilassung aus der Untersuchungshaft abgelehnt, wie das Gericht laut dem norwegischen Rundfunk NRK am Dienstagnachmittag in einem veröffentlichten Beschluss mitteilte. "Das Gericht ist der Ansicht, dass die weitere Inhaftierung ausreichend begründet ist und keinen unverhältnismäßigen Eingriff darstellt", heißt es darin. Als zentrale Begründung führen die Richter die Schwere und den Umfang der Vorwürfe sowie eine ausgeprägte Wiederholungsgefahr an.