Marius Borg Høiby soll für vier Jahre hinter Gitter. Sofort beantragt er nach dem Urteil die Freilassung aus der U-Haft, um bei der schwer kranken Mette-Marit zu sein. Ohne Erfolg.
Nach seiner Verurteilung zu vier Jahren Haft kommt der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit vorerst nicht aus der Untersuchungshaft frei. Einen Antrag von Marius Borg Høiby lehnte das zuständige Gericht in Oslo ab. Erst kürzlich hatte der 29-Jährige mit Verweis auf den Gesundheitszustand seiner Mutter einen solchen Antrag gestellt - auch damals letztendlich ohne Erfolg. Mette-Marit leidet an einer schweren Lungenkrankheit. Ihr geht es seit Monaten nach Angaben des Hofs immer schlechter.