Mario Vargas Llosa: Literaturnobelpreisträger mit 89 Jahren in Peru gestorben

1 Mario Vargas Llosa ist tot. Foto: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Der Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot. Vargas Llosa starb am Sonntag (Ortszeit) im Alter von 89 Jahren in Lima, wie seine Familie im Onlinedienst X mitteilte. „Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser Vater, Mario Vargas Llosa, heute in Lima im Kreise seiner Familie friedlich gestorben ist“, schrieb sein ältester Sohn Alvaro in einem Beitrag, den auch seine Geschwister Gonzalo und Morgana Vargas Llosa unterzeichneten.