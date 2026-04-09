Mario Adorf ist tot: Das waren seine ikonischsten Rollen

Mario Adorf prägte das deutsche und europäische Kino und Fernsehen über Jahrzehnte, spielte Schurken, Patriarchen und Charakterköpfe. Seine unvergessensten Auftritte.
Mit Mario Adorf (1930-2026) verliert das deutschsprachige Kino einen seiner größten Charakterdarsteller. Nach Angaben seines Managements und der Filmagentur Reinholz starb der Schauspieler am 8. April nach kurzer Krankheit in seiner Wohnung in Paris. In mehr als 200 Film- und Fernsehproduktionen war der Mime im Laufe seiner Karriere zu sehen, von denen einige auch heute noch unvergessen sind.